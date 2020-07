Innesto a centrocampo per il Piacenza: dalla Pro Patria arriva Alex Pedone

Nuovi arrivi biancorossi: dalla prossima stagione il Piacenza Calcio potrà contare sul centrocampista Alex Pedone.

Pedone, classe 1994, proviene dalla Pro Patria in cui ha militato negli ultimi 4 anni, contribuendo in maniera significativa alla promozione Lega Pro della squadra bustocca nel campionato di Lega Pro ed alla conseguente vittoria dello scudetto di serie D.

Il centrocampista, cresciuto nel settore giovanile del Milan, ha anche vestito in carriera, per due stagioni, la maglia della Carrarese in Lega Pro.