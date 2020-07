Piacenza, depositata la fideiussione per l’iscrizione alla Serie C

Il Piacenza Calcio comunica di aver provveduto, in data odierna (27 luglio, ndr), a depositare la documentazione e la fideiussione necessarie per l’iscrizione al campionato di Serie C 2020/2021.

“L’impegno dei Soci e la collaborazione proficua con la Banca di Piacenza e del Comune di Piacenza – si legge in una nota diffusa dalla società biancorossa -, hanno fatto si che il club biancorosso abbia adempiuto, con largo anticipo rispetto alla scadenza, a tutti gli adempimenti per l’iscrizione al prossimo campionato di serie C 2020/21”.