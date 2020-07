Piacenza Pallanuoto cala gli assi con Bezic e Puglisi

Il Presidente Gatti cala gli assi. Dopo l’annuncio del nuovo tecnico Vincenzo Di Grande, altre due novità di rilievo mettono in sollucchero i tifosi di Piacenza Pallanuoto 2018: sono in arrivo due atleti strepitosi che metteranno l’organico di Serie B in condizione di disputare un ottimo campionato.

I due granitici atleti sono, udite udite, Dario Puglisi e Renè Bezic che definiremmo i Bonzi di Piacenza. In attesa di poterli ammirare in vasca diamo qualche notizia.

Dario Puglisi, classe 86, dopo aver provato diversi sport, a 10 anni tenta con la pallanuoto nell’Ortigia di Siracusa innamorandosene; a 16 anni ottiene la prima convocazione in A1, allenatore Pino Porzio, contro il Posillipo. Ancora adesso ad ogni pre-partita prova un po’ di tensione, segno inequivocabile di quanto ci tenga al suo sport. Fino 30 anni gioca in A1, ma la passione lo mantiene in acqua in diverse squadre e categorie.

Renè Bezic, classe 84, croato di Spalato, cresce nello Jadran Spalato; vanta numerose convocazioni nelle nazionali giovanili. Cannoniere di razza segna 50 gol nella President Bologna, 34 nella Plebiscito Padova e 30 gol nello Jadran giocando la Lega Adriatica.

I tifosi piacentini possono cominciare a leccarsi baffi e a deridere le sirene foriere di sventura nate dalle prestazioni del breve campionato scorso. (nota stampa)