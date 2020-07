Piacenza, ufficiali i primi tre acquisti: Bruzzone, Corbari e Maio

Primi acquisti ufficiali del Piacenza Calcio in vista della prossima stagione: il club biancorosso annuncia gli arrivi del difensore Matteo Bruzzone, del centrocampista Andrea Corbari (entrambi ex Fiorenzuola) e dell’attaccante Francesco Maio, reduce da una stagione in Serie D al Porto Sant’Elpidio.

I giocatori saranno presentati nel corso di una conferenza stampa in programma giovedì pomeriggio.