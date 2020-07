Piazzetta delle Grida, terminati i lavori di rifacimento della copertura della loggetta.

L’Assessore Marco Tassi: “Riqualificata e messa in sicurezza un’opera di valore architettonico”.

Bloccati a lungo dall’emergenza sanitaria e dal fermo dei cantieri imposto dai Decreti governativi, sono terminati nei giorni scorsi i lavori di messa in sicurezza della copertura e di sistemazione del porticato della loggetta della Grida, complesso risalente ai primi anni del XX secolo, ubicato tra Via Illica, Piazzetta della Grida e Piazzetta S.Ilario sul lato Ovest di Palazzo Gotico.

La loggetta delle Grida è un significativo esempio di architettura in stile, importante per lo studio del movimento culturale eclettico che dal secolo XIX sino agli inizi del successivo riprende le forme romaniche e gotiche.

“I lavori di messa in sicurezza della copertura – commenta l’Assessore ai Lavori Pubblici Marco Tassi – hanno permesso di riqualificare un’opera di sicuro valore architettonico in uno dei luoghi più suggestivi del centro cittadino e di restituire ai piacentini un manufatto ancora più bello e sicuro. Ringrazio le imprese, i tecnici e gli uffici comunali per l’attenzione con cui hanno seguito questo particolare intervento e per l’ottimo risultato raggiunto”.

Nell’ambito dell’intervento si è provveduto allo smontaggio del manto dei coppi, al rifacimento della struttura di copertura e al successivo riposizionamento del manto di coppi in doppio strato, oltre alle opportune opere di pulizia e trattamento degli elementi lignei del cornicione in gronda (mensole, travetti e assito). Durante le lavorazioni particolare rilievo ha assunto il restauro delle mensole in legno, decorate ciascuna a mano e ciascuna con diversi motivi, e che ha permesso di mettere in risalto le decorazioni originali.