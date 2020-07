Più sicurezza in Trebbia: defibrillatore alla Berlina e nuovo drone per la polizia locale

A Bobbio un nuovo defibrillatore per la Croce Rossa e un drone per la polizia locale.

La consegna è avvenuta mercoledì mattina. Il defibrillatore è stato acquistato grazie alla lodevole iniziativa di cui si è fatta promotrice Sara Balletti, titolare del chiosco-bar della spiaggetta della Berlina di Bobbio, e alla quale hanno preso contributo tanti privati e la locale ProLoco. I soci della Croce Rossa di Bobbio hanno quindi scelto di lasciare in postazione fissa lo strumento salvavita proprio presso lo stesso chiosco per poter essere immediatamente disponibile in caso di necessità. Ora il Trebbia è il corso d’acqua più “cardioprotetto” della provincia, anche grazie alla profusione di energie, mezzi e personale messi in campo per tutta l’estate dalle locali sedi di Croce Rossa di Bobbio, Marsaglia e Ottone, con il beneplacito del Comitato Provinciale CRI di Piacenza.

Altra preziosa donazione è quella rappresentata dal drone, donato da un’azienda piacentina, che ha preferito mantenere l’anonimato, agli agenti in forze alla Polizia Locale di Bobbio. “Impiegheremo questa tecnologia a supporto di tutte le attività di controllo e prevenzione del fiume Trebbia – spiega Manuel Martini della Polizia Locale di Bobbio -. Sarà quindi utilizzato per monitoraggio aereo delle zone maggiormente frequentate dai bagnanti, nonché in caso di calamità o per la ricerca di persone scomparse”. E proprio in quest’ottica, per padroneggiare il velivolo comandato da remoto, verrà a breve attivato dal Comune di Bobbio un corso ad hoc per formare personale specializzato: sarà rivolto esclusivamente a figure di soccorso tecnico e aperto alle forze dell’ordine e al personale sanitario d’istanza nell’altra Val Trebbia, i cui aspetti peculiari verranno resi noti successivamente: il tutto nell’ottica di garantire una sempre maggiore sicurezza lungo l’asse del Trebbia e della valle.