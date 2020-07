Positiva al Covid un’educatrice al nido. Sgorbati “Avvisate le famiglie, troveremo soluzione in altre strutture”

Positiva al covid un’educatrice di un nido gestito dal Comune di Piacenza. Il servizio della struttura, che doveva partire proprio oggi 6 luglio, ha quindi subito uno stop.

“Abbiamo già provveduto ad avvisare tutte le famiglie che avrebbero dovuto portare il loro bimbo al nido – spiega l’assessore ai Servizi Sociali Federica Sgorbati – e siamo al lavoro per trovare una soluzione. Si tratta di una ventina di bambini, abbiamo chiesto alle altre strutture, sia comunali che in convenzione, che hanno già avviato l’attività la disponibilità ad accogliere i piccoli, a gruppetti di 5″.

“I servizi stanno ripartendo – sottolinea – per venire incontro alle esigenze delle famiglie, ma questa vicenda mette in evidenza quanto sia fondamentale che tutto sia in regola. L’educatrice era asintomatica, non appena abbiamo avuto l’esito del tampone dal’Asl abbiamo provveduto a fermare l’avvio del nido, che proprio oggi avrebbe dovuto riprendere l’attività”.