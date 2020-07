“Prendersi cura di chi cura”, si conclude il percorso di supporto psico-fisico al personale sanitario piacentino

Stanchezza psicofisica, ricerca di una nuova regolarità e desiderio di ripartire: questi, in estrema sintesi, i temi affrontati dal progetto “Prendersi cura di chi cura” che nello scorso mese di maggio ha visto protagonisti quatto diversi professionisti (Paolo Bertoncini, Giulio Costa, Giorgia Lombardo e Francesco Perelli) a disposizione del personale socio-sanitario piacentino provato dall’enorme sforzo nel contrasto all’epidemia di Covid-19.

“Sono emerse situazioni di grande stanchezza – spiega lo psicologo Giulio Costa – Finché si viveva una situazione di urgenza c’era adrenalina, con il ritorno ai reparti di lavoro abituali è venuta talvolta alla luce una forte componente depressivo-malinconica”.

“La stanchezza accumulata nelle lunghe settimane dell’emergenza si è riflessa anche nell’ambito dell’alimentazione – racconta la nutrizionista Giorgia Lombardo -: in questo senso si è dimostrato importante saper trovare nuove regolarità per affrontare le turnazioni più impattanti ed intense. Per alcune delle persone che ho incontrato la necessità era quella di regolare l’alimentazione per contrastare fatica e migliorare la qualità del sonno. In altri casi la nostra iniziativa è stata l’occasione per approcciare un percorso nutrizionale, con il desiderio di mangiare bene”.

“Ho affrontato un quadro piuttosto variegato – conclude Francesco Perelli, fisioterapista -. In questo senso si è rivelata piuttosto utile anche la collaborazione del mio collega, Paolo Bertoncini, al quale alcuni pazienti si sono poi rivolti per un percorso di preparazione atletica: segno della grande interdisciplinarità che ha contraddistinto tutta la nostra iniziativa”.