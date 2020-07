Presentata a Codogno la stagione 2020 del baseball

NELL’ANTEPRIMA DI CODOGNO-PIACENZA LA PRESENTAZIONE DELLA STAGIONE 2020

A Codogno, nella prestigiosa cornice settecentesca di Villa Soave, è stata presentata la stagione 2020 del baseball e del softball nazionali. Un interessante antipasto dell’atteso derby tra Codogno e Piacenza, opening-day di Serie B.

Nel corso dell’affollata conferenza stampa sono stati presentati i format dei campionati maggiori ed i programmi delle nazionali. Apertura col videosaluto dei due capitani azzurri Alessandro Vaglio ed Erika Piancastelli mentre in sala erano presenti le azzurre Marta Gasparotto e Greta Cecchetti, due tra le artefici della storica qualificazione olimpica del softball nonchè il pitching coach dell’Italia del baseball Bill Holmberg.

A fare gli onori di casa il Sindaco di Codogno Francesco Passerini che nel suo intervento ha da un lato ricordato i tristi momenti che la pandemia ha fatto vivere ai nostri territori e dall’altro enfatizzato quanto il derby con Piacenza contribuisca a far sembrare più vicino il momento della definitiva rinascita. Particolarmente toccante il momento in cui è stato ricordato Antonio Righi, per decenni tecnico nelle giovanili di Piacenza prima e Codogno dopo, prematuramente strappato alla vita dal Covid-19.

Il Presidente della Federbaseball Andrea Marcon, che era accompagnato dai due Vicepresidenti Fabrizio De Robbio e Vincenzo Mignola, ha ringraziato tutti coloro, in particolare le Società, che hanno reso possibile l’inizio dei campionati, aspetto che al momento accomuna, tra gli sport di squadra, solamente il calcio professionistico ed il baseball. La volontà di rilancio è fortissima e già si pensa al 2021 quando l’Italia potrebbe ospitare gli Europei sia di baseball che di softball. Un rilancio che passa anche attraverso la realizzazione del progetto per una webtv tutta dedicata al batti e corri. E sarà proprio Codogno-Piacenza di oggi pomeriggio a tenere a battesimo la prima diretta streaming su FIBSTV.COM

Nella foto la presentazione della t-shirt che Codogno e Piacenza indosseranno prima della partita.