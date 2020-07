Primo volto nuovo per il Fiorenzuola: in attacco arriva Edoardo Oneto

Fiorenzuola, primo nuovo volto per la prossima stagione: si tratta di Edoardo Oneto, centravanti classe 1996 originario di Lavagna, che ha sottoscritto il contratto che la legherà alla società del Presidente Pinalli per la stagione 2020/2021.

Oneto, cresciuto nelle giovanili della Sampdoria (57 presenze e 15 reti con la Primavera blucerchiata), nell’ultima stagione ha militato nella Lavagnese in Serie D Girone A, collezionando 21 presenze con 4 reti realizzate e 3 assist. Si tratta un centravanti con caratteristiche di generosità in fase di non possesso e freddezza davanti alla porta, capace di adattarsi anche al ruolo di esterno quando richiesto. 182 cm di altezza per Edoardo Oneto, che nella sua carriera ha collezionato, tra le altre, anche una esperienza in Spagna con la maglia dell’Oviedo Vetusta.

Alla Lavagnese, Oneto ha già avuto come allenatore Mister Luca Tabbiani, con quest’ultimo che quindi conosce bene le caratteristiche del neo acquisto rossonero.