Proroga contributi di Bonifica, la soddisfazione di Confedilizia Piacenza

La nota stampa di Confedilizia Piacenza

Dopo mesi e mesi dalla richiesta di sgravio o di sospensione dei contributi di bonifica avanzata dall’Associazione Proprietari Casa-Confedilizia di Piacenza al Consorzio di bonifica, finalmente è arrivato il risultato.

Il Consorzio di Bonifica di Piacenza ha infatti prorogato al 31 ottobre prossimo la scadenza per il versamento dei contributi di bonifica relativi all’anno 2020.

La Confedilizia piacentina diversi mesi fa aveva presentato una richiesta al Consiglio di amministrazione dello stesso Consorzio affinché provvedesse, per il 2020, allo sgravio o appunto alla sospensione dei contributi di bonifica che gravano sugli immobili di Piacenza e provincia, in considerazione della gravissima emergenza sanitaria ed economica in atto nel nostro territorio e della fiorente situazione del bilancio del Consorzio.

La Confedilizia di Piacenza ringrazia l’avv. Elena Baio per l’aiuto offerto in tale occasione.