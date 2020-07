Proseguono gli interrogatori in Tribunale, oggi il comandante della Compagnia

Proseguono gli interrogatori dei carabinieri coinvolti nell’inchiesta della Procura della Repubblica sulla caserma Levante.

Dopo il comandante della caserma Marco Orlando, che ieri non ha risposto alle domande del Gip, nella mattinata odierna è iniziato in Tribunale l’interrogatorio di garanzia per il maggiore Stefano Bezzeccheri, ex comandante della Compagnia di Piacenza dalla quale dipendevano i militari della Levante.

Il maggiore, sottoposto all’obbligo di dimora, si è presentato in Tribunale con il suo legale.

IN AGGIORNAMENTO