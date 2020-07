Pubblica Assistenza Travo in piazza a Coli “A disposizione della comunità”

Oggi 23 luglio 2020 il Sindaco di Coli Renato Torre ha accolto i volontari Anpas della Pubblica Assistenza Valtrebbia di Travo nella piazza di Perino affollata per il mercato settimanale. Dopo la presenza sul mercato di Travo di martedì scorso, i volontari hanno incontrato la popolazione per fornire informazioni in materia sanitaria e di prevenzione del Covid-19 e si sono messi a disposizione con una infermiera per la misurazione gratuita dei parametri vitali (saturazione, pressione arteriosa, frequenza cardiaca e respiratoria).

Il Sindaco ha voluto ringraziare il Presidente della Pubblica Assistenza di Travo per l’impegno a favore della popolazione di Coli: una parte infatti degli oltre 470 servizi in Val Trebbia e degli oltre 35.000 km percorsi nel primo semestre di quest’anno dalla Pubblica di Travo sono stati infatti a beneficio della popolazione del comune di Coli. Il Presidente Fiorenzo Bonetti a sua volta ha ringraziato l’amministrazione comunale per la collaborazione, sottolineando che solo facendo rete con tutti gli interlocutori pubblici e privati, in particolare dell’associazionismo e del volontariato è possibile offrire una risposta coordinata ed efficace ai bisogni crescenti di una popolazione sempre più anziana e con sempre maggiori fragilità.

Bonetti ha poi aggiunto che la Pubblica di Travo è parte della grande famiglia di ANPAS e pertanto ha nella propria missione non solo gli interventi di emergenza 118, ma la promozione della salute intesa nel senso più globale.