“Quattro chiacchiere tutti insieme”, proseguono gli incontri all’aperto per la terza età

Proseguono, in conformità con le disposizioni di sicurezza, i nuovi incontri all’aperto per la terza età, organizzati dal Comune di Piacenza, “Quattro chiacchiere tutti insieme”, per ritrovarsi in piccoli gruppi in diverse aree verdi della città, facilmente raggiungibili anche con i mezzi pubblici o in bicicletta.

Sono ancora disponibili posti per tutti gli incontri.

L’appuntamento sarà sempre alle ore 9 del mattino: giovedì 9 luglio presso i giardini di via Lanfranco Giovanni (laterale di via Buozzi), di fronte al civico 12; martedì 14 luglio nella cornice dei giardini di via Santa Franca (nella zona delle panchine a sinistra dell’ingresso); giovedì 16 luglio al Parco della Pace di via Raffalda.

Per partecipare sarà obbligatoria la prenotazione, sino a esaurimento del numero massimo di 15 posti disponibili per ogni incontro, telefonando allo 0523-492724 dal lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13 oppure inviando una email all’indirizzo socioricreative@comune.piacenza.it.

Le sedie verranno distanziate come previsto dalle misure di prevenzione in atto, nonché sanificate prima e dopo l’utilizzo. Alle persone presenti sarà richiesto l’uso della mascherina sino al raggiungimento del posto e successivamente, al termine dell’evento. In caso di pioggia, gli appuntamenti saranno rinviati.