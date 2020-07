Le Guardie Giurate Ambientali del gruppo di Bobbio coordinate dal comandante Emanuele Bazzoni – a seguito delle segnalazioni giunte alla Polizia Locale di Bobbio in merito ai rifiuti abbandonati in riva al Trebbia in prossimità di località Ponte Barberino – sono prontamente intervenute a presidiare l’area e a ripristinare lo stato dei luoghi ripulendo e gettando negli appositi contenitori l’immondizia.

Inoltre, durante i controlli in effettuato durante l’arco della mattinata sono state individuate due persone, per loro una sanzione amministrativa di 250€ ciascuna per abbandono di rifiuti lungo il corso d’acqua.

“Una risposta rapida ed efficace alle istanze dei frequentatori del fiume Trebbia che segnalavano questo mal costume lesivo del bene ambiente, bene primario di fondamentale tutela da parte da parte delle forze in campo” il commento del comando della Polizia Locale bobbiese.