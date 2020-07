Rimandato a domenica 12 luglio il concerto jazz di Pontedellolio

Causa maltempo, il concerto del Trio Jazz Tartanella – Straniero – Mengotto, previsto per questa sera, sabato 11 luglio nel Parco di Villa Rossi a Ponte dell’Olio, è stato rimandato a domani, domenica 12 luglio, sempre alle 21 e 15.

Confermati, invece, i concerti del Piacenza Saxophone Quartet e del duo di chitarra classica Riccardo Sgroi e Stefano Milani rispettivamente sabato 18 luglio e sabato 25 luglio.

“Ponte dell’Olio e la musica hanno un rapporto ultra secolare – dichiara l’assessore alla cultura del paese della Val Nure Fabio Callegari -. Quindi per noi è stato un motivo d’orgoglio intercettare la disponibilità del Conservatorio Nicolini che con i suoi concerti renderà più piacevoli le serate estive del nostro paese”. Una collaborazione tra amministrazione comunale e Conservatorio nata per portare cultura sul territorio. “È sempre stata una mission del ‘Nicolini’ quella di diffondere cultura musicale sul terrotorio – afferma il direttore della scuola di via Santa Franca Walter Casali -. Questa è proprio l’occasione giusta per far ascoltare al pubblico diversi generi musicali, eseguiti dagli studenti del Conservatorio, all’aperto in una cornice suggestiva e accogliente”.

Al via dunque domenica 12 luglio con un concerto del Trio Jazz che nasce dall’incontro di Carmelo Tartamella, chitarrista cremonese dalla lunga esperienza concertistica, e attualmente studente al Conservatorio “Nicolini”, e di due giovani “leoni” del Jazz milanese, il contrabbassista Gianmarco Straniero, già diplomato in contrabbasso e presente nelle più autorevoli formazioni di jazz e swing dell’area Milano-Pavia-Piacenza ed il talentuoso batterista Mauro Mengotto, allievo al “Nicolini” già considerato, soprattutto per l’uso delle spazzole “Brush”, l’erede del grande Stefano “Brushman” Bagnoli.

Lo scopo del trio è quello di rendere omaggio alle formazioni di chitarra jazz trio più importanti della storia, come ad esempio “The Poll Winners” di Barney Kessell, o il famoso trio di Jim Hall. Il gruppo si è già esibito in importanti Festival e Club Jazz, accompagnando anche solisti e cantanti di fama internazionale. Il repertorio è basato su Standard Swing, Bebop e Cool con una costante attenzione anche agli stili più moderni, lasciando spazio anche a composizioni originali. E’ in preparazione il primo cd del gruppo.