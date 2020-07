Rompe il finestrino e saccheggia un’auto, 20 enne arrestato dalla polizia.

A segnalare il furto alcuni residenti nella zona della Muntà a Piacenza, messi in allerta dopo aver sentito dei rumori provenire dalla strada alle 4 del mattino del 2 luglio. E’ stato quindi richiesto l’intervento della polizia che ha scoperto il presunto responsabile, un ragazzo poco più che ventenne, fermato dopo un inseguimento a piedi tra via Degani e via San Bartolomeo.

Il 20enne, straniero con precedenti e senza fissa dimora, è stato quindi arrestato. Dall’auto, una Lancia Ypsilon, sono stati sottratti profumi, vestiti e un cellulare.