Rottofreno, al via la distribuzione gratuita del larvicida contro la zanzara tigre

I cittadini residenti nel comune di Rottofreno possono ritirare gratuitamente le pastiglie larvicida contro la zanzara tigre.

Lo fa sapere l’Amministrazione comunale in una nota, in cui precisa che per ottenere il prodotto bisognerà recarsi presso la sede municipale in piazza Marconi 2 – tutti i giorni dalle 9 alle 12,30 – e presso la sede decentrata di San Nicolò il lunedì, mercoledì e giovedì dalle 11 alle 13. E’ necessario – sottolinea il Comune di Rottofreno – osservare le disposizioni vigenti sul Covid-19 previste per l’accesso agli uffici pubblici.

L’Amministrazione comunale – conclude la nota – ha già provveduto a effettuare il terzo trattamento di tutti i tombini pubblici con larvicida biologico. E’ tuttavia determinante l’impegno della cittadinanza nell’usare il prodotto anche nelle aree private. Solo attraverso un’azione congiunta diventa efficace la lotta contro questo fastidioso insetto.