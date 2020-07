Ancora grande caldo nel weekend a Piacenza. Ma domenica arrivano i temporali.

Le previsioni Arpae indicano che sabato 1 agosto è attesa una giornata in prevalenza serena, con ondate di calore in pianura e al limite qualche temporaneo annuvolamento sui rilievi.

Le temperature minime del mattino saranno comprese tra 22 °C sui rilievi e 27 °C in pianura, massime pomeridiane comprese tra 31 °C sui rilievi e 38 °C in pianura.

A partire dal pomeriggio di domenica 2 agosto è quindi atteso un peggioramento del quadro meteorologico: l’aumento della nuvolosità porterà piogge e temporali sia in pianura che sui rilievi.

Temperature in lieve calo, con minime del mattino comprese tra 21 °C sui rilievi e 25 °C in pianura, massime pomeridiane comprese tra 30 °C sui rilievi e 36 °C in pianura.