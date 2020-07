Sale in auto e muore in seguito a un malore

Scende di casa e sale in auto quando, probabilmente in seguito a un malore perde i sensi e muore.

Il fatto è accaduto verso le 7 e 30 del 24 luglio a Cortemaggiore (Piacenza). Per la vittima, un uomo di 72 anni, non c’è stato nulla da fare. A dare l’allarme alcuni passanti, che hanno visto l’uomo stare male. Subito sono giunti sul posto gli agenti della Polizia Locale Unione Bassa Val d’Arda e gli operatori del 118. I sanitari hanno iniziato le operazioni di rianimazione, ma dopo oltre 15 minuti non hanno potuto fare altro se non constatare il decesso.

Gli operatori di Polizia hanno effettuato i rilievi di legge e informato sia Autorità Giudiziaria che i familiari.