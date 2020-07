San Martino a Usb “Applicato il contratto collettivo della logistica”

Pubblichiamo di seguito la nota stampa della coop San Martino di Piacenza in risposta ad Usb Logistica

La Cooperativa San Martino ha applicato in maniera puntuale quanto prevede il Contratto Collettivo della Logistica e trasporti ossia che la trattenuta della quota sindacale ai lavoratori a favore delle Organizzazioni Sindacali possa essere esercitata solo a favore delle organizzazioni sindacali sottoscrittrici del Contratto stesso. Il sindacato USB non è sottoscrittore del Contratto Collettivo della Logistica e Trasporti: pertanto riteniamo di aver agito secondo i dettami contrattuali e normativi vigenti e altresì prendiamo atto della sentenza di primo grado riservandoci ogni azione di ricorso nelle sedi opportune.

Riteniamo originale che il sindacato USB disconosca l’applicabilità del Contratto Collettivo della Logistica e trasporti in alcune sue parti, vedasi la sezione cooperazione, e lo vanti a proprio favore in altre: non riteniamo infatti che un Contratto Collettivo di Lavoro possa essere utilizzato con tale strumentalità ledendo in tal modo una corretta relazione sindacale.