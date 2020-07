Scivola lungo il sentiero a Ponte Organasco e sbatte violentemente il capo, trasportata a Parma.

Doveva essere un pomeriggio di relax per una 60enne residente a Voghera che, in località Ponte Organasco di Cerignale, in provincia di Piacenza, è scivolata a lato di un sentiero mentre stava raggiungendo il fiume Trebbia. La donna è caduta a terra, sbattendo violentemente il torace e la testa. Le sue grida hanno attirato l’attenzione di alcuni motociclisti di passaggio che hanno allertato i soccorsi.

È stato così dato l’allarme al 118. Per primo sul posto l’equipaggio della croce rossa di Marsaglia, riuscito non senza fatica a raggiungere la donna e a valutare le sue condizioni. Gli operatori si sono resi conto che il recupero diventava molto complicato, a causa del terreno scosceso, e hanno chiesto il supporto dei vigili del fuoco del distaccamento di Bobbio e del soccorso alpino della stazione di Monte Alfeo. Nel frattempo è giunta anche l’equipe medica del 118 del pronto soccorso di Bobbio. Una volta intervenuti anche i vigili del fuoco del nucleo Saf (soccorsi speciali in ambiente alpino e fluviale) e i tecnici del soccorso alpino (presente anche il comandante della stazione Carabinieri di Ottone, a sua volta operatore del Soccorso Alpino) è stato possibile imbragare la malcapitata signora, adagiarla sulla barella e caricarla sull’ambulanza.

L’elicottero del 118 decollato da Pavullo nel Frignano (Modena) è atterrato nell’area antistante il cimitero di Maraglia per prendere in consegna la donna ferita e trasportarla all’Ospedale Maggiore di Parma. Le sue condizioni sono serie, ma non si troverebbe in pericolo di vita.