Scontro di mezzanotte tra via Martiri della Resistenza e via Boselli a Piacenza, all’altezza del semaforo che regola l’incrocio. Coinvolte due auto, una Smart e una Ford Focus.

Foto 2 di 2



Sul posto, per i rilievi, la Polizia Locale e i vigili del fuoco per la messa in sicurezza dei veicoli. Presente, a supporto, anche una pattuglia di Metronotte Piacenza. Al momento non risultano feriti.