Tragico incidente lungo l’autostrada A21, all’altezza dell’abitato di Rottofreno (chilometro 149).

E’ successo poco dopo le 8 di mercoledì 8 luglio: coinvolti – per cause ancora in corso di accertamento da parte della Polizia Stradale di Alessandria – 3 mezzi pesanti che si sarebbero tamponati. Ad avere la peggio nel violento impatto il conducente alla guida del veicolo che sarebbe stato alla testa del tamponamento a catena: estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco di Castel San Giovanni, per lui non c’è stato niente da fare. Ferito anche un’altro autista, trasportato all’ospedale di Piacenza da un’ambulanza della Croce Rossa.

Per i soccorsi sono intervenuti anche un’ambulanza della Croce Rossa di Borgonovo, l’auto infermieristica dell’Ospedale di Castel San Giovanni e l’elisoccorso da Parma, con a bordo un medico rianimatore, atterrato in un campo vicino alla strada. L’incidente ha provocato rallentamenti al traffico fino al casello di Castel San Giovanni.

