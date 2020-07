Incidente sull’autostrada A1 – poco prima di Fiorenzuola d’Arda (Piacenza) direzione Parma – nella tarda mattinata del 10 luglio.

Per cause ancora in corso d’accertamento da parte della Polizia Stradale di Guardamiglio, tre veicoli – due camion e una vettura – si sono scontrati all’altezza del chilometro 74 dell’autostrada. Immediati sono intervenuti i soccorsi: l’ambulanza della Croce Rossa di Piacenza, l’auto medica del 118 dell’ospedale di Piacenza e i Vigili del Fuoco di Piacenza. Sul posto anche i mezzi di Autostrade per l’Italia.

In seguito allo scontro, una donna – che si trovava a bordo dell’auto – è rimasta contusa, ma ha comunque rifiutato il trasporto in ospedale. Nel tratto di strada interessato si sono verificati alcuni rallentamenti al traffico.