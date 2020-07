Sei giorni, altissimo anche il livello delle gare femminili

6 GIORNI DELLE ROSE, ALTISSIMO ANCHE IL LIVELLO DELLE GARE FEMMINILI

La gara di Fiorenzuola, dal 30 luglio al 4 agosto, sarà la prima internazionale su pista dopo il lockdown

Si avvicina la 23esima edizione della 6 Giorni delle Rose, gara internazionale di classe 1 Uci in scena al Velodromo “Attilio Pavesi” di Fiorenzuola da giovedì 30 luglio a martedì 4 agosto (sarà la primissima gara Uci su pista post lockdown nel mondo). Una manifestazione che, come avviene ormai da diversi anni, prevede gare maschili e femminili, nelle quali si sfidano atleti e atlete fra i più importanti del panorama internazionale.

Anche quest’anno per le gare femminili (in programma negli ultimi tre giorni della manifestazione) il livello delle partecipanti sarà altissimo. Si presenteranno ad esempio al via le tre coppie che sono salite sul podio della madison all’ultimo campionato mondiale su pista di Berlino: le olandesi Kirsten Wild (iridata in carica anche nello scratch) e Amy Pieters, le francesi Clara Copponi e Marie Le Net, le azzurre Letizia Paternoster ed Elisa Balsamo. Oltre 60 le iscritte, con tante altre stelle della pista mondiale: dalla belga Lotte Kopecky alla ceca Jarmila Machacova, dalla spagnola Tania Calvo alle sorelle polacche Daria e Wiktoria Pikulik, dalla nazionale tedesca a, ovviamente, tutte le più forti atlete italiane, come Vittoria Guazzini a Marta Cavalli, Rachele Barbieri a Chiara Consonni, la piacentina Silvia Zanardi e Maria Giulia Confalonieri, solo per citarne alcune.

Nel complesso, uomini e donne disputeranno omnium, velocità, km da fermo (500 metri per le donne) corsa a punti e madison di classe 1 per Elite, gare alle quali si aggiunge anche lo scratch Under 23, sempre nella versione maschile e femminile.

La classifica della tradizionale 6 Giorni a coppie invece sarà composta da prove di madison e giro lanciato, i cui punti si sommeranno anche a quelli della madison di classe 1 Uci, andando a definire una classifica a parte che assegnerà punti Uci validi per il ranking internazionale della madison.

La gara sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook “6 Giorni delle Rose – Fiorenzuola” e su diversi siti linkati su www.fiorenzuolatrack.it.