“Selfie con il tuo amico a 4 zampe”, al concorso vincono freschezza e spontaneità

“Per la dinamicità dell’immagine, la freschezza e la spontaneità: il selfie trasmette la gioia delle ragazze di stare con il loro cane e la sensazione che nel fotografarsi insieme a lui si siano molto divertite”. Con questa motivazione lo scatto di Silvia Beghi di Piacenza ha vinto il primo premio del concorso “Selfie con il tuo amico a 4 zampe” indetto dalla Banca di Piacenza e riservato a coloro che hanno aperto il conto corrente AMICI FEDELI (primo in Italia con specifiche agevolazioni dedicate ai possessori di animali domestici) e il conto online AMICI FEDELI.

Non è stato facile per la giuria – composta dall’amministratore unico di Piacenza Expo Giuseppe Cavalli, dal vicedirettore generale della Banca Pietro Boselli e da Patrizio Maiavacca del Gruppo fotografico Idea Immagine – scegliere i tre migliori selfie tra i tantissimi pervenuti all’Ufficio Marketing dell’Istituto di credito di via Mazzini.

La cerimonia di premiazione si è svolta nella Sala Ricchetti, alla presenza della giuria e dei premiati. La prima classificata, accompagnata dalla sorella Eliana con lei nella foto, si è aggiudicata un drone Dji Spark, consegnato da Giuseppe Cavalli, che ha ricordato come il concorso fosse stato lanciato durante il Pet Festival dello scorso anno: il prossimo ottobre la manifestazione verrà organizzata cambiando nome in “Pet Italy”. Il vicedirettore Boselli ha premiato (con una action cam Go Pro Hero 7) il secondo classificato Ubaldo Medaglia di Piacenza (“per la classicità dell’impostazione, una foto rigorosa che ricorda i dipinti raffiguranti padrone e cane del ‘500 – ‘600”, questa la motivazione della giuria). Al terzo posto Davide Losi di Piacenza (ha ritirato il premio – una fotocamera Canon Ixsus – dalle mani di Patrizio Maiavacca la zia Giovanna Losi); il suo selfie è stato scelto “per la composizione fotografica: le linee di forza della foto connettono lo sguardo del ragazzo con il muso del gattino”.