Settimana Letteratura, a Giovanna Covati e Marco Stabile il premio di “Piacentino dell’anno”

Appuntamento anche quest’anno a Bobbio (Piacenza) con la Settimana della Letteratura, manifestazione culturale organizzata da Edizioni Pontegobbo, Comune di Bobbio e Nordmeccanica Group.

Mostra libraria, presentazione di libri, musica, proiezioni: tanti gli eventi in calendario da domenica 23 a sabato 29 agosto nei giardini dell’Auditorium in piazzetta Santa Chiara (in caso di maltempo la manifestazione si terrà nei locali dell’adiacente Auditorium). La settimana si chiuderà come da tradizione con la consegna del riconoscimento al “Piacentino dell’anno”, quest’anno assegnato ex aequo al notaio Giovanna Covati e a Marco Stabile, primario di Chirurgia plastica all’ospedale di Castel San Giovanni.

LA SETTIMANA DELLA LETTERATURA – IL PROGRAMMA