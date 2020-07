Si alza il sipario sulla Sei Giorni delle Rose. Santi “Edizione speciale, prima gara internazionale post Covid”

È stata presentata nella serata del 19 luglio, al Velodromo “Attilio Pavesi” di Fiorenzuola (Piacenza), la 23^ edizione della 6 Giorni delle Rose Internazionale, manifestazione di ciclismo su pista che si svolgerà nell’impianto fiorenzuolano dal 30 luglio al 4 agosto.

Sarà la primissima gara internazionale di ciclismo su pista del calendario Uci: “Abbiamo coraggio per proseguire e ottimismo – le parole di Claudio Santi, anima organizzativa della manifestazione -, sarà un’edizione speciale, particolare e bellissima. Quest’anno finiremo il 4 agosto, giorno in cui nel 1932 Attilio Pavesi vinse le Olimpiadi di ciclismo. Inoltre, il 4 agosto 1998 fu il giorno di apertura della prima edizione della Sei Giorni delle Rose, un film poi proseguito ogni anno a Fiorenzuola. Speriamo di chiudere bene questa edizione con i fuochi di artificio, poi ovviamente siamo scrupolosi nell’osservare in ogni momento tutte le regole. Abbiamo la fortuna di avere al nostro fianco il Comune di Fiorenzuola, che da un lato è il controllore e dall’altro ci supporta. La nostra 6 Giorni sarà la prima gara internazionale al mondo dopo lo stop per il Coronavirus, accoglieremo corridori da quindici paesi diversi”.

Presenti alla serata anche il presidente del Velodromo Gaetano Rizzuto, il dottor Bruno Sartori (componente dello staff sanitario della 6 Giorni), la presidentessa di Amop (Associazione Malato Oncologico Piacentino) Romina Piergiorgi, l’assessore del Comune di Fiorenzuola Franco Brauner e il vicesindaco Paola Pizzelli, che ha detto: “Ringraziamo gli organizzatori e i volontari che hanno permesso lo svolgimento della 23a edizione pur in un contesto che tutti noi conosciamo. Siamo davvero contenti e soddisfatti perché la 6 Giorni delle Rose è una manifestazione importantissima”.

Per quanto riguarda il programma gara, la formula sarà quella già collaudata nelle passate edizioni, con le gare di classe 1 Uci alternate a quelle della tradizionale 6 Giorni a coppie maschile, mentre le donne si misureranno in gare di classe 1. Nel complesso, uomini e donne disputeranno omnium, velocità, km da fermo (500 metri per le donne) corsa a punti e madison di classe 1 per Elite, gare alle quali si aggiunge anche lo scratch Under 23, sempre nella versione maschile e femminile. La classifica della tradizionale 6 Giorni a coppie invece sarà composta da prove di madison e giro lanciato, i cui punti si sommeranno anche a quelli della madison di classe 1 Uci, andando a definire una classifica a parte che assegnerà punti Uci validi per il ranking internazionale della madison.

La gara sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook “6 Giorni delle Rose – Fiorenzuola” e su diversi siti linkati su www.fiorenzuolatrack.it.