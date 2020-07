Smantellamento centrali, per Caorso confermato il 2031. Altri 350 milioni di investimento

Centrale di Caorso, resta confermato il 2031 come anno di chiusura del sito nucleare.

Lo ha annunciato Sogin, la società preposta allo smantellamento di ex centrali e impianti nucleari in Italia, nel presentare alla fine dello scorso giugno il “piano a vita intera” ad Arera, l’autorità di regolazione per energia, reti e ambiente che finanzia il decommissioning con trattenute ad hoc nella bolletta dell’energia elettrica. Il 2035 viene fissato come termine per la chiusura degli impianti italiani, e Sogin ha ridefinito il calendario delle attività. Caorso vede invece mantenuto – rispetto al precedente piano presentato nel 2017 – l’obiettivo del 2031 come data di raggiungimento del cosiddetto brownfield, ossia la conclusione delle operazioni di smantellamento dell’impianto e la messa in sicurezza dei rifiuti. Segno questo che l’emergenza Covid non ha avuto effetti sulle attività in corso nel Piacentino.

Come scrive Wired, l’impianto piacentino è terzo, dopo Saluggia e Garigliano, per quanto riguarda le spese di investimento. A Caorso “la complessità è data dall’estensione”, e sono necessari altri 350 milioni di stanziamenti. Resta, poi, l’incognita del deposito nazionale delle scorie nucleari, in merito al quale i ministeri dell’Ambiente e dello Sviluppo Economico devono ancora decidere.