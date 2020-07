Sport e inclusione, il Piace a supporto dello Special Dream Team

“Lo Special Dream Team, associazione sportiva che sviluppa da tanti anni un progetto di inclusione sociale per i ragazzi disabili attraverso lo sport, entra a far parte del mondo del Piacenza Calcio”.

E’ quanto si apprende dal sito del club biancorosso, che nella giornata del 9 luglio ha ufficializzato in una conferenza stampa la partnership. “Tramite lo sponsor SAIB – si legge -, il Piacenza Calcio sosterrà economicamente l’associazione, oltre a mettere a disposizione i propri istruttori e tesserati”.

Marco Scianò, Direttore Generale Piacenza Calcio: “Siamo orgogliosi che il Dream Team sia entrato a far parte del nostro progetto. Uno dei grandi obiettivi di questa collaborazione è quello di promuovere la lotta contro la discriminazione. Abbiamo scelto le persone migliori, quelle che oggi secondo noi fanno un lavoro eccezionale in questo ambito. Ringrazio Stefano Rossi, Presidente del Dream Team, e la sua associazione, per noi è un vanto essere al vostro fianco, impiegare i nostri atleti con i vostri.”

Paolo Seccaspina, Consigliere d’Amministrazione del Piacenza Calcio: “Mi piace sottolineare il fatto che il Piacenza Calcio continui a sostenere iniziative a carattere sociale. Teniamo moltissimo al nostro territorio. Questa collaborazione è un’ulteriore dimostrazione che il Piacenza Calcio sta intraprendendo una strada corretta, sono contento di far parte di questa società che si occupa di queste attività molto importanti. Ringrazio anche il nuovo sponsor SAIB, azienda sempre in prima linea quando si tratta di aiutare le associazioni del territorio”.

Stefano Cavalli, Assessore al Commercio, sport e politiche della famiglia del Comune di Piacenza: “Il Piacenza Calcio ha dimostrato non solo a parole, ma con fatti concreti e tangibili, di essere una società legata al territorio e di agire sul sociale. Ringrazio di cuore anche SAIB, sponsor del progetto. Il Piacenza Calcio sono convinto che sarà il Piacenza di tutti, l’azionariato imprenditoriale può essere l’arma vincente”.

Robert Gionelli, Presidente del Coni provinciale: “Lo Special Dream Team da tanti anni è un punto di riferimento per lo sport per tanti ragazzi con diverse disabilità. È un progetto serio, concreto e importante. Dobbiamo essere orgogliosi di ciò che sta facendo il Piacenza Calcio per il nostro territorio.”

Stefano Rossi, Presidente dello Special Dream Team: “Questi ragazzi vivono di sport, fare sport li porta a stare insieme agli altri e a essere felici. Non posso che ringraziare il Piacenza Calcio e lo sponsor SAIB per l’importante supporto.”

foto: PiacenzaCalcio.it