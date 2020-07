Stazione di Sarmato, il sindaco Ferrari “Già in programma incontri con Rfi per ripristinare l’edificio”

La nota stampa del Comune di Sarmato

I lavori alla stazione di Sarmato prevedono, nel progetto di Rfi, la realizzazione di un sottopasso pedonale tra primo e secondo marciapiede, con rampe di scale parzialmente coperte e predisposizione per ascensori, un miglioramento per l’area ferroviaria del paese interamente a carico di Rfi per un progetto di oltre un milione di Euro, che renderà la fermata di Sarmato a norma.

Il fabbricato viaggiatori, risalente alla metà dell’Ottocento, ha subito alcuni danni durante i lavori a causa di un’anomala variazione della falda sotterranea, per questo si sono resi necessari alcuni interventi di puntellatura dell’edificio e messa in sicurezza che verranno ultimati entro fine mese.

“Lo scorso anno abbiamo subito preso contatti con Rfi per promuovere l’inizio dei lavori di miglioramento della stazione ferroviaria, in quanto ritenuti un’importante riqualificazione dell’area che risulterà – una volta ultimati i lavori – più sicura per i viaggiatori che potranno raggiungere il secondo marciapiede senza più dover attraversare i binari – spiega la sindaca Claudia Ferrari -. Purtroppo lo scorso 24 giugno s’è verificato un imprevisto che ha provocato il cedimento del fabbricato viaggiatori, a cui attualmente Rfi sta lavorando per la messa in sicurezza. Siccome penso che la stazione sia uno snodo fondamentale del paese, ho voluto contattare la ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli già nelle scorse settimane, che si è interessata da subito alla risoluzione del problema, in maniera concreta e attiva”.

Nelle prossime settimane sono previsti incontri tra Rfi e Comune di Sarmato per condividere una soluzione ottimale e tempestiva per il ripristino del fabbricato nelle condizioni di massima sicurezza dei viaggiatori e per una programmazione condivisa dei lavori.