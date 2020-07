“Stop alle tasse fino a fine anno e Berlusconi senatore a vita” Il banchetto di Forza Italia Seniores

Nota stampa Forza Italia

Il movimento Seniores di Forza Italia Piacenza ha organizzato un banchetto durante il mercato del sabato a Fiorenzuola in Piazza San Francesco. Diversi gli argomenti che sono stati trattati: lo stop alle tasse fino a fine anno, le denunce dello stato di abbandono delle istituzioni verso la terza età e la raccolta firme per Berlusconi senatore a vita. Numerose le persone che hanno aderito all’iniziativa e che hanno soddisfatto gli organizzatori.

Tra i promotori Roberto Malvisi, coordinatore provinciale dei Seniores e Paola Pizzelli, nominata recentemente referente Seniores di Fiorenzuola e vice sindaco del capoluogo della Val d’Arda. Oltre a loro anche Marcello Minari, assessore comunale fiorenzuolano e vice coordinatore provinciale del partito azzurro. Presenti, tra gli altri, anche Antonio Giatroppi, referente seniores di Piacenza e Gabriele Girometta, commissario provinciale di Forza Italia, che ha voluto ringraziare gli organizzatori complimentandosi con loro per la riuscita del banchetto.

“A questa iniziativa – fa sapere Malvisi – ne seguirà una analoga che faremo sabato 1 agosto a Piacenza vicino al Liceo Scientifico Respighi, all’inizio del Viale Pubblico Passeggio. La raccolta firme da mandare al presidente della Repubblica Mattarella per nominare il nostro presidente Berlusconi senatore a vita è un’idea lanciata da Licia Ronzulli, vicepresidente del gruppo Forza Italia al Senato. E’ un atto doveroso verso colui che, da politico, ha preso duecento milioni di voti che gli hanno consentito di diventare tre volte presidente del consiglio. Come Seniores Piacenza ci impegneremo per raccogliere quante più firme possibili”

“Oltre alla raccolta firme – aggiunge Pizzelli -, il banchetto è stato un’occasione importante, dopo il lungo periodo di lockdown, di incontrare i nostri iscritti e sostenitori con i quali abbiamo condiviso alcuni argomenti di forte attualità che il partito sta portando avanti in Parlamento: rinviare le tasse almeno fino all’anno nuovo per dare respiro a tutti gli imprenditori e le partite Iva che hanno subito danni economici gravissimi con il coronavirus; inoltre, come movimento Seniores, riteniamo che l’attuale governo centrale non stia facendo niente per la fascia di popolazione della Terza Età e pertanto richiediamo un garante a livello nazionale e regionale e un ministero specifico, oltre ad un assessorato nelle regioni e nei vari enti, oltre all’approvazione del Disegno Legge a tutela delle persone anziane che subiscono truffe. Senza privilegi o contrapposizioni ma per salvaguardare la dignità di chi con impegno contribuisce a rendere grande e prospera l’Italia”