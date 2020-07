Stragliati (Lega) “La Regione finanzi la tangenziale di Castel San Giovanni”

La Regione finanzi la tangenziale di Castel San Giovanni, cuore del “Logistic park”, oggi diventato fiore all’occhiello e punto di riferimento della logistica su scala nazionale”.

E’ quanto ha chiesto all’Assemblea regionale riunita in assiste la consigliera regionale della Lega, Valentina Stragliati, che ha rilanciato la necessità che venga “finanziata e realizzata la l’opera, fondamentale per non solo per il territorio piacentino, ma italiano, e che, però, la Regione si è limitata a inserire genericamente nel PRIT, senza prevederne un immediato finanziamento in bilancio”.

“Nei mesi scorsi – ricorda la candidata della Lega, Assessore del Comune di Castel San Giovanni – sia Bonaccini sia altri assessori regionali, in odore di elezioni hanno fatto visita alla nostra città, definendo l’opera necessaria. Ma nel bilancio regionale recentemente approvato non vi è nessuna concreta traccia del progetto, che rimane confinato in un futuristico piano dei trasporti. Il mio impegno che è quello della Lega e del centrodestra, è quello di mettere l’opera immediatamente all’ordine del giorno, trovandone i necessari fondi per la realizzazione, perché Castel San Giovanni non può più aspettare” – ha concluso Stragliati.