Stragliati (Lega) “Pronto soccorso Piacenza al collasso, tornino subito operativi quelli di Fiorenzuola e Castello”

“Ormai il Pronto soccorso di Piacenza è al collasso: occorre riconvertire quanto prima i punti di prima emergenza di Fiorenzuola e Castel San Giovanni”. E’ quanto ha ribadito questa mattina in commissione Sanità la consigliera regionale della Lega ER, la piacentina Valentina Stragliati.

“Il Pronto Soccorso di Piacenza sta subendo un’evidente situazione di sovraccarico, basti considerare che all’esterno del punto di accesso sono state posizionate delle tende per i parenti in attesa, e questo crea inevitabilmente assembramenti, fra l’altro sotto il caldo torrido estivo” ha sottolineato Stragliati.

“Ma le criticità della Sanità piacentina non finiscono qui – ha continuato la consigliera -. Oltre a far tornare alla piena operatività gli ospedali periferici di Fiorenzuola, Castel San Giovanni e l’Osco di Bobbio, presidi sanitari imprescindibili che non devono essere depotenziati ma che non sono ancora tornati a regime, si stanno verificando non pochi disagi rispetto alle prestazioni sanitarie rimaste in sospeso a causa del lockdown. E’ bene ricordare – ha concluso il proprio intervento l’esponente leghista – che il diritto alla salute è costituzionalmente tutelato ed è e deve essere garantito a tutti i cittadini”.