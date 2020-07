Sunlight, ecco l’inno alla rinascita dopo la quarantena del musicista piacentino Jack-W

“Si chiama Sunlight, e vuole essere un inno alla rinascita e un invito a vedere sempre la luce del sole in fondo al tunnel”.

Così Jacopo Nobile, in arte Jack-W, musicista piacentino formatosi nel canto con Raffaella Arzani e Amedeo Morretta presso l’Accademia della Musica, presenta il suo ultimo brano scritto in occasione della lunga quarantena imposta dall’emergenza sanitaria. La canzone, della durata di 3 minuti e pubblicata sotto l’etichetta discografica Piacenza Musica, è ascoltabile su Spotify. L’artista fa sapere che a breve sarà disponibile un altro singolo, “Feeling a Moment”, sempre ispirato all’esperienza del lockdown.

L’ARTISTA – Jacopo Nobile, in arte Jack-W, ha un’innata passione per la musica. Dopo aver studiato canto con la Maestra Raffaella Arzani e con Amedeo Morretta, leader dei Dejavù, presso l’Accademia della Musica è entrato a far parte della sezione tenori del Placentia Gospel Choir,diretto da Francesco Zarbano, e della Nazionale Italian Gospel Choir, diretta da Alessandro Pozzetto. Grazie a Matteo Magni, leader dei Cani Sciolti ed executive producer della casa discografica Piacenza Musica, ha pubblicato due volumi tributo a Robbie Williams, suo idolo da sempre.

fonte foto: facebook Jacopo Jack Nobile