Tagliaferri (FdI) “Più forze dell’ordine nelle località turistiche”

“La Regione deve far sì che anche quest’anno il Governo mandi i rinforzi delle forze dell’ordine nelle località turistiche, in occasione della stagione estiva”.

A chiederlo è una interrogazione di Giancarlo Tagliaferri, consigliere regionale di Fratelli d’Italia, che spiega come “sembra ormai ufficiale che i presidi estivi di polizia quest’anno non ci saranno, stando alle comunicazioni diramate del dipartimento della pubblica sicurezza che ha stabilito di non poter inviare i tradizionali rinforzi estivi sull’intero territorio nazionale. Una carenza di per sé già grave, che però diventa ancora più pericolosa quest’anno, l’anno Coronavirus, in cui più donne e uomini delle forze dell’ordine sarebbero indispensabili per vigilare sul rispetto delle norme sul distanziamento sociale e anti-assembramenti”.

“Lasciare scoperti i rinforzi dei presidi estivi nelle località turistiche nel periodo in cui sono affollate di turisti rappresenta un pessimo segnale di assenza dello Stato – dice Tagliaferri – che “per questo – le sue parole -, interroga la Giunta Bonaccini per sapere se intenda aprire un tavolo di confronto con il Governo per rivedere la decisione di non inviare i tradizionali rinforzi estivi nelle tradizionali località turistiche, come avvenuto, invece, negli anni passati e se intenda adottare iniziative, come incrementare il servizio della polizia locale dei comuni, alla luce dell’ulteriore fattore derivante dall’emergenza sanitaria da Covid-19, al fine di garantire un adeguato livello di sicurezza”.