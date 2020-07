Tagliaferri (FdI) “Regione sostenga bed and breakfast”

“La Regione intervenga a sostegno dei bed and breakfast duramente colpiti dalla crisi post Coronavirus”.

A chiederlo, in un’interrogazione, è il consigliere regionale Giancarlo Tagliaferri (Fdi), che ricorda come “il settore più colpito dal lockdown è sicuramente quello turistico e in questo vi rientrano anche le strutture ricettive extra alberghiere, incluse quelle che esercitano attività saltuaria senza partita Iva e che rappresentano una soluzione di accoglienza turistica sostenibile come i B&B e le altre locazioni brevi di immobili che, a differenza delle altre attività ricettive, non rientrano nel bonus «tax credit» e non possono scaricare alcun tipo di costo”.

“Da qui – spiega Tagliaferri – l’atto ispettivo per sapere dall’esecutivo regionale quali iniziative intenda adottare al fine di tutelare e incentivare i settori in questione e se, alla luce di quanto previsto dagli articoli 241 e 242 del «decreto Rilancio», siano in corso o si intendano promuovere interlocuzioni per stimolare iniziative complementari a quelle nazionali che possano tutelare, nella considerazione delle specificità territoriali di ricettività turistica, anche le strutture extra alberghiere prive di partita Iva”.