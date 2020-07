Tagliaferri (FdI) “Regione sostenga gli agenti di commercio”

“La Regione sostenga gli agenti di commercio”. A chiederlo, in un’interrogazione alla Giunta, è il consigliere regionale piacentino Giancarlo Tagliaferri (Fdi), che ricorda “come in Emilia-Romagna ci siano 20mila agenti di commercio.

Si tratta di persone che – spiega il consigliere – svolgono un lavoro in stretta connessione con le aziende del territorio e a queste sono legati da un doppio filo lavorativo ed economico: le aziende emiliano romagnole risultano tra quelle che hanno al momento subito una delle maggiori diminuzioni di fatturato a livello nazionale, creando contraccolpi a valanga che stanno influenzando negativamente tutta la filiera e il sistema produttivo in generale”. Tagliaferri ricorda come “gli agenti di commercio abitualmente emettono fattura con scadenza trimestrale, situazione che ha portato la categoria a non risentire completamente degli effetti della crisi nel mese di aprile 2020 ma a iniziare invece solo ora a essere pesantemente toccata, con probabilità di esserlo ancora di più nei mesi a venire”.

“Da qui l’atto ispettivo – afferma l’esponente di Fratelli d’Italia – per sapere dalla Giunta se non ritenga opportuno prevedere l’implementazione di misure di sostegno economico destinate alla categoria degli agenti di commercio (ATECO 46.1), sia a livello di contributo economico diretto che sotto forma di agevolazioni economiche all’attività lavorativa”.