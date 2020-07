“Tamponi obbligatori per 70mila lavoratori e per chi rientra da paesi extra Ue”

Tamponi per le persone che rientrano dall’estero, limitare i focolai in famiglia, controlli massivi nel settore della logistica e della lavorazione carni e attenzione per le visite di famigliari e amici in strutture ospedaliere, Cra e centri disabili.

Sono i quattro distinti assi lungo i quali si articola la nuova ordinanza regionale sull’emergenza sanitaria, in procinto di essere firmata dal presidente Stefano Bonaccini. Un provvedimento che si propone di “non abbassare alla guardia”, come spiegato dall’assessore alla Salute Raffaele Donini che ne ha anticipato i contenuti nel corso di una diretta Facebook.

TAMPONI PER CHI PROVIENE DA PAESI EXTRA UE – I cittadini che rientrano dai paesi extra Ue verranno sottoposti a tampone naso-faringeo: “Non ci accontentiamo più dell’isolamento fiduciario o della sorveglianza attiva – ha detto Donini – ma effettueremo un primo tampone al loro ingresso in Emilia Romagna e un secondo a distanza di sette giorni, in modo da non trovare falsi negativi. E’ fondamentale però sapere dell’arrivo di queste persone, sia per coloro che si presentano direttamente alle Asl del territorio, sia per chi ha un lavoro: in questo secondo caso troveremo il modo di incrociare i dati con i datori di lavoro”.

FOCOLAI IN FAMIGLIA – “Non vogliamo poi sottovalutare i focolai famigliari, visto che spesso non è possibile, per la persona positiva, attuare un isolamento tale da evitare il contagio per gli altri componenti della famiglia: laddove non dovessimo riscontrare l’adeguatezza delle condizioni logistiche dell’abitazione, la persona positiva verrà trasferita in un albergo o una struttura, precedentemente reperita e che viene gestita direttamente dall’azienda sanitaria locale”.

LAVORATORI LOGISTICA E LAVORAZIONE CARNI – Partirà poi, come anticipato nei giorni scorsi, una vasta attività di screening per contrastare i focolai che si sono verificati in particolare nel settore della logistica e della lavorazione carni (“che non ha nulla a che vedere – ha voluto precisare l’assessore – con la qualità delle carni stesse”): saranno sottoposti a tampone circa 70mila lavoratori. “Contiamo sulla collaborazione dei datori di lavoro – ha spiegato Donini -, che con l’ordinanza avranno l’obbligo di collaborare alla realizzazione di questa attività e dovranno essere prontamente capaci di fornire gli elenchi degli operatori da testare. La sanità pubblica si farà carico del costo dell’attività di screening, ma chiediamo che le rappresentanze datoriali ci mettano in condizione di poterla svolgere entro il 1 agosto. Le persone che dovessimo trovare in condizioni di positività asintomatica, visto che chi manifesta sintomi è molto probabile si presenti direttamente nelle strutture sanitarie, avranno tutte le garanzie del caso e saranno prese in carico dal sistema sanitario”.

VISITE A OSPEDALI E CRA – Infine l’ordinanza prevede una responsabilità in più per coloro che si recano in visita ai ricoverati negli ospedali o agli ospiti di Cra e centri per disabili: “Dovranno compilare una autocertificazione, che avrà valore legale, dichiarando di non essere in regime di quarantena o in isolamento fiduciario”.

Donini ha voluto concludere con un appello: “Non è vero che il virus non c’è più, che è diventato buono o che le persone non si contagiano – ha detto – dobbiamo mantenere la guardia alta e mostrare senso di responsabilità. Ricordiamo sempre che l’uso della mascherina è obbligatorio nei locali pubblici e laddove non si riesca ad avere il distanziamento di almeno un metro. E’ una barriera molto importante per il virus e deve essere indossata a tutela propria e degli altri”.