“Tavolo di confronto sui temi ambientali”. Nuovo appello a Bonaccini di 70 associazioni

Dopo la pausa imposta dalla pandemia, 70 realtà ambientaliste dell’Emilia Romagna – tra cui una decina piacentine tra le quali Legambiente, il comitato No al Bitume, i Parents For Future – tornano insistentemente “alla carica” sollecitando il Governatore Stefano Bonaccini ad un incontro diretto in Regione sui temi ambientali legati all’emergenza climatica.



Una richiesta contenuta in una lettera ufficiale depositata in Regione, che fa seguito all’appello dello scorso 10 febbraio, rivolto allo stesso Bonaccini a seguito della sua rielezione, sull’urgenza di inserire tra le priorità del suo mandato “la transizione ecologica su tutte le tematiche che riguardano l’ambiente”.

“Abbandono delle fonti fossili a favore di quelle rinnovabili, gestione rifiuti, qualità dell’aria, dissesto idrogeologico, tutela del verde e tanti altri argomenti ancora, sono al centro delle preoccupazioni connesse ai cambiamenti climatici e della richiesta di dialogo avanzata già a febbraio scorso al Governatore Bonaccini – spiegano – . Corale a febbraio, come ora, la richiesta di istituire Tavoli permanenti di consultazione, confronto, approfondimento ed impegno specificatamente alle problematiche direttamente ed indirettamente connesse ai cambiamenti climatici, su cui sono impegnate le 70 realtà scriventi”.

“Nell’ottica del dialogo e confronto diretto con i territori evocata dal Governatore Stefano Bonaccini il 9 giugno scorso nel discorso di presentazione del Programma di mandato all’Assemblea Legislativa, e ribadita anche in questi giorni durante il Tour della Giunta regionale nelle province – aggiungono -, confidiamo di essere ascoltati e di poterci sedere ad un Tavolo comune di confronto sulle diverse azioni ambientali pianificate, o in fase di pianificazione, che andranno a riguardare i singoli territori a cui fanno riferimento le scriventi organizzazioni”.

IL TESTO DELLA LETTERA – A febbraio scorso, circa 60 fra associazioni ambientaliste, animaliste, organizzazioni -attività ecologiste e comitati civici da tutto il territorio regionale hanno chiesto di essere ascoltati su temi -direttamente o indirettamente legati ai cambiamenti climatici -che sono più che mai urgenti e pressanti per la salute, il lavoro, l’habitat ed il futuro dei cittadini.

Abbiamo vissuto tutti l’impatto devastante e le ricadute socio-economiche che la pandemia ha avuto (ed ha tutt’ora, seppur in forma diversa) nelle nostre vite, spostando in secondo piano qualsiasi altra preoccupazione. Ma è proprio in momenti come questo che la Politica può – a nostro avviso-trarre dei bilanci e verificare la portata della sua azione sul lungo periodo, affinché la sicurezza dei cittadini sia al primo posto nella scala delle priorità. Questo include preservare un ambiente sano e vivibile per tutti, soprattutto per le nuove generazioni.

Abbiamo atteso che la nuova Giunta Regionale si insediasse e che fosse presentato il Programma e la previsione di bilancio, ed ora siamo di nuovo a richiederVi un confronto costruttivo. Le realtà territoriali interessate, ad oggi, sono diventate 70. Leggiamo con interesse il Programma di mandato 2020-2025 illustrato il 9 giugno scorso in Assemblea Legislativa Regionale da Lei Presidente Bonaccini, in cui un capitolo specifico viene dedicato proprio alla sostenibilità ambientale attraverso il Nuovo Patto per il Lavoro e per il Clima atteso entro l’ estate. Tuttavia, auspichiamo e sollecitiamo ad un confronto consultivo diretto, affinché il nostro contributo possa essere reale e prezioso per intercettare le criticità che i nostri territori affrontano e che questo programma contempla solo in parte. Siamo convinti di poter essere una risorsa positiva e propositiva per Lei ed i suoi Assessori poiché dialogando con chi nei territori vive e ne percepisce le istanze è più facile concretizzare gli obiettivi prefigurati.

Nell’ottica della collaborazione da Lei enunciata nel sopracitato discorso di presentazione del Programma di Governo Regionale, confidiamo nell’accoglimento della nostra richiesta di ascolto e nella possibilità concreta e tempestiva di poterci sedere ad un Tavolo comune di confronto sulle diverse azioni ambientali da Voi pianificate (o in fase di pianificazione) che andranno a riguardare i singoli territori a cui fanno riferimento le scriventi organizzazioni.