Temporali e grandinate in arrivo, sotto osservazione anche i fiumi

Arriva il maltempo a Piacenza: attesi nelle prossime ore grandinate, fulmini e forti raffiche di vento.

Lo fa sapere la Protezione Civile Emilia Romagna, che per questo ha emanato un’allerta arancione per temporali valida per la giornata di venerdì 3 luglio.

Si prevede l’arrivo – si legge nel bollettino-, già dalla serata odierna, 2 luglio, degli effetti di una profonda saccatura atlantica che apporterà nella giornata di venerdì 3 luglio intensi fenomeni di carattere temporalesco anche organizzato e valori puntuali di pioggia fino a 100-150 mm nelle zone di pianura. I temporali saranno caratterizzati da forti raffiche di vento, grandinate e intense fulminazioni. Le intense piogge – spiega la Protezione Civile – potranno provocare anche fenomeni di rapido innalzamento dei livelli per cui è stata emessa allerta gialla per rischio idraulico ed idrogeologico. I fenomeni sono previsti in attenuazione e progressivo esaurimento già a partire dalla mattinata di sabato 4 luglio.

Nel dettaglio ecco le zone soggette all’allerta arancione per temporali: Pianura Emiliana Orientale e costa Ferrarese (FE, RA, BO); Pianura Emiliana Centrale (MO, RE, PR, BO); Pianura e bassa collina Emiliana Occidentale (PR, PC). Codice giallo per temporali invece nelle aree appenniniche e nel restante territorio regionale.

L’allerta gialla per criticità idraulica riguarderà la Pianura e costa Romagnola (RA, FC, RN); la Pianura Emiliana Orientale e costa Ferrarese (FE, RA, BO); la Pianura Emiliana Centrale (MO, RE, PR, BO) e la Pianura e bassa collina Emiliana Occidentale (PR, PC).

Allerta gialla per criticità idrogeologica nelle zone dei Bacini Romagnoli (RA, FC, RN); della Pianura e costa Romagnola (RA, FC, RN); dei Bacini Emiliani Orientali (BO, RA); dei Bacini Emiliani Centrali (MO, RE, PR); dei Bacini Emiliani Occidentali (PR, PC); e della Pianura e bassa collina Emiliana Occidentale (PR, PC).

L’Agenzia per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile, in raccordo con Arpae E-R, seguirà l’evoluzione della situazione; si consiglia di consultare l’Allerta e gli scenari di riferimento sulla piattaforma web: https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it.