Tenta un tuffo a 20 metri dalle pareti rocciose della Berlina Beach, nel Comune di Bobbio, ma poi ci ripensa e non riesce più a scendere.

Protagonista di questa disavventura un ragazzo, intenzionato a godersi un pomeriggio in Trebbia, che è stato soccorso da due squadre dei vigili del fuoco del comando di Bobbio, dei sanitari della Croce Rossa di Marsaglia e dei carabinieri. Proprio i vigili del fuoco, con un gommone, sono venuti in soccorso del giovane, “bloccato” per una mezzora su una parete a lato del fiume, dalla quale in tanti sono soliti tuffarsi. Il ragazzo – che a quanto non riusciva neppure a ritornare sulla sponda da solo – è quindi stato trasportato a riva.

Visitato dai sanitari della Croce Rossa, ha rifiutato il trasporto in ospedale. Sul posto, per controlli anche i carabinieri.