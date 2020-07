Tra musica e matematica, maturità da 100 e lode al Respighi per Angela Sfolcini

Tra musica e matematica, maturità da 100 e lode al liceo Respighi di Piacenza per Angela Sfolcini, classe 5L, liceo scientifico con percorso Cambridge IGCSE.

Un brillante risultato messo in rilievo dalla scuola stessa, attraverso i profili social dell’istituto.

“Al liceo Respighi ho trovato un ambiente stimolante, all’interno del quale ho potuto completare la mia preparazione curricolare e sviluppare le mie passioni, sia in ambito scolastico, e in particolare in campo scientifico (squadra di matematica, viaggio al CERN di Ginevra), sia in ambito extrascolastico, dal momento che ho sempre trovato da parte dei docenti supporto e apprezzamento per il mio impegno in Conservatorio e nella compagnia di musical “I Viaggiattori” racconta Angela.

“Dopo una lunghissima indecisione, ho scelto per il prossimo anno di iscrivermi alla facoltà di matematica, perché mi affascina la dimensione più teorica e astratta che prova a spiegare la realtà, sempre senza rinunciare alle mie passioni, portando avanti il Conservatorio e l’impegno nel musical.”

“Angela ha ottenuto 100 lode e non poteva andare diversamente – spiega la sua docente di matematica e fisica, Elena Bianco -. Per 5 anni è stata un’eccellenza nel profitto, nell’impegno, nella partecipazione alle attività didattiche curricolari ed extracurricolari e nella disponibilità ad aiutare gli altri. Ha partecipato a progetti disciplinari di area scientifica e umanistica, ha fatto parte delle squadre di matematica femminile e mista raggiungendo le finali nazionali, ha partecipato alle Olimpiadi di Matematica individuali, ha svolto attività di volontariato, ha cantato nel coro della scuola, ha ottenuto varie certificazioni linguistiche, ha ballato in un musical… cos’altro? Suona al conservatorio, studierà matematica, insomma, il suo futuro non può che essere brillante!”