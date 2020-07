Tutor Fiorenzuola, 17 nuove estetiste pronte per il mondo del lavoro

Nei giorni scorsi, nell’aula magna della sede di Fiorenzuola della scuola di formazione Tutor, diciassette partecipanti al corso per operatrici alle cure estetiche hanno festeggiato il termine del loro percorso di studi ritirando il certificato di qualifica professionale dalle mani del sindaco di Fiorenzuola Romeo Gandolfi.

Il primo cittadino, accompagnato alla cerimonia dall’assessore Franco Brauner, ha affermato, rivolgendosi alle neo diplomate, di come, ora, il futuro è nelle loro mani. “Dopo due anni di formazione è giunto il momento per voi di scegliere se inserirvi nel mondo del lavoro o se proseguire gli studi partecipando ad altri corsi di specializzazione proprio qui a Tutor” ha dichiarato Gandolfi. La consegna dei certificati, avvenuta in piena sicurezza, si è svolta dopo mesi difficili e pieni di incertezza.

“Il lavoro svolto dagli insegnanti, dagli studenti, dai coordinatori e dai referenti dei corsi è stato encomiabile – ha sottolineato, durante la cerimonia, la responsabile di sede Grazia Marchetta -. In piena pandemia non pensavamo di terminare il corso, ma grazie all’impegno di tutti siamo riusciti, non solo a proseguire le lezioni e i project work a distanza, ma anche a fare gli esami, che si sono svolti a metà luglio, e infine a consegnare alle studentesse il certificato in presenza. Un piccolo miracolo”.

Intanto c’è ancora tempo per iscriversi al corso per estetiste che comincerà a settembre. Per chi fosse interessato può mandare una mail a coordinamento@tutorspa.it o chiamare 0523-981080. (nota stampa)