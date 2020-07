Tutto pronto per la 6 Giorni delle Rose, ecco le 18 coppie in gara

Scatta giovedì (30 luglio) la 23^ edizione della 6 Giorni delle Rose, primissima gara internazionale su pista post Covid del calendario Uci, che vedrà impegnati fino a martedì al Velodromo “Attilio Pavesi” di Fiorenzuola d’Arda (Piacenza) più di 130 atleti, uomini e donne, provenienti da 15 nazioni.

Novità di questa edizione è che la tradizionale gara a coppie maschile della 6 Giorni assegnerà anche punti per il ranking Uci della madison, così come le altre gare di classe 1 che si disputeranno in questi giorni. 18 le coppie in gara (L’ELENCO): numero uno per quella italiana composta da Francesco Lamon e Michele Scartezzini (in maglia Acef), che seppur con partner diversi hanno conquistato rispettivamente l’edizione 2018 e 2019 della 6 Giorni. A completare le coppie azzurre sono quella formata da Davide Plebani e Stefano Moro (Maglificio Rosti) e quella in maglia Alu Tecno composta da Liam Bertazzo e dal giovane (classe 2001) Mattia Pinazzi, atleta parmense cresciuto proprio al Velodromo “Pavesi”.

Fra gli stranieri, spicca la coppia olandese che vede Yoeri Havik insieme al campione del mondo 2019 (argento quest’anno nell’omnium) Jan Willem Van Schip (correranno in maglia Rossetti Market), così come quella francese con l’esperto Morgan Kneisky (quattro volte iridato) insieme al classe 2001 Kevin Vauquelin, due argenti e un bronzo l’anno scorso ai mondiali Juniores (correranno per la GM Termosanitari). Lotteranno per la vittoria anche i polacchi in maglia Troni’s Events Wojciech Pszczolarski (due volte campione europeo della corsa a punti) e Daniel Staniszewski, bronzo nell’omnium ai Giochi Euopei di Minsk 2019.

Da tenere d’occhio anche gli svizzeri Claudio Imhof e Tristan Marguet (Bussandri), i fratelli greci Christos e Zafeiris Volikakis (Pavinord), secondi l’anno scorso, i giovani polacchi Filip Prokopyszyn e Bartosz Rudyk (Inside), gli esperti olandesi Roy Eefting e Roy Pieters (Il Rintocco Vini), i cechi Daniel Babor e Renè Smelak (Terme di Jachymov) senza però sottovalutare alcuna delle 18 coppie in gara, tutte vogliose di tornare a gareggiare e a dar battaglia sull’anello del “Pavesi”.

L’accesso all’impianto sarà contingentato, nel rispetto delle norme vigenti, con l’obbligo di rispettare il distanziamento sociale e indossare la mascherina all’interno del Velodromo. Chi vorrà seguire le gare della 6 Giorni dal vivo dovrà anche compilare il modulo di autocertificazione Covid-19, che si consiglia di scaricare dal sito www.fiorenzuolatrack (nella sezione 6 Giorni delle Rose) al fine di velocizzare le operazioni all’ingresso.

La gara sarà trasmessa in live streaming tutte le sere dalle 20,45, su diversi canali online, fra cui la pagina Facebook ufficiale della 6 Giorni delle Rose. I link per seguire lo streaming sono disponibili sul sito www.fiorenzuolatrack.it.