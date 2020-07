Ugo Nichetti nuovo governatore del Distretto 2050 del Rotary International

Come vuole la consuetudine, il 1 luglio, il Rotary cambia le sue guide.

Ugo Nichetti è il nuovo governatore del Distretto 2050 del Rotary International che comprende le province di Brescia, Cremona, Lodi, Mantova, Pavia e Piacenza e una parte di Milano. Succede a Maurizio Mantovani, che ha guidato il sodalizio nell’ultimo anno moltiplicando il suo impegno umanitario durante i mesi della pandemia. D’altronde, è “Servire al di sopra di ogni interesse personale” uno tra i motti più diffusi del Rotary International, fondato da Paul Harris nel 1905, a Chicago. Un impegno che Nichetti declinerà a tutto tondo, forte anche di un nuovo obiettivo recentemente annunciato dall’organizzazione internazionale: la tutela dell’ambiente. Proprio per questo, il nuovo governatore ha invitato fin d’ora i suoi 74 club, che contano circa 3.000 soci, a organizzare per il 21 marzo la “Giornata per l’ambiente”.

Ed è un fenomeno a tutto tondo quello rotariano. Suo pilastro sono le riunioni periodiche, le cosiddette “conviviali”, dove la condivisione di un pranzo o di una cena non deve rimanere fine a se stessa: serve infatti per accrescere l’amicizia tra i soci, con l’ulteriore obiettivo di farne scaturire iniziative a favore del prossimo. Sono i cosiddetti “service”, eventi nei quali i membri dei vari club – prima ancora che elargire o comunque raccogliere fondi – sono chiamati a condividere le loro professionalità. D’altronde, caratteristica del rotariano è quella di essere riconosciuto leader nell’ambito del proprio lavoro, e di agire sempre in modo retto.

Nella sua prima lettera, indirizzata a tutti i soci, Nichetti ha voluto ricordare “i valori che il Rotary ha riconosciuto come caratterizzanti la nostra azione, e che sono l’amicizia, il servizio, l’integrità, la diversità e la leadership”. Come a dire: non solo fare, ma anche con un certo stile. Quello rotariano, appunto. Sabato 4 si è tenuta, in modalità telematica, l’Assemblea del Distretto 2050. Il momento formativo principe dell’anno rotariano ha fornito diversi e qualificati spunti ai numerosi soci collegati per declinare al meglio, con azioni e service, il motto “pronti ad agire” del Rotary. “Ogni cosa che facciamo – ha spiegato il governatore – crea un’altra opportunità per qualcun altro, da qualche altra parte. Per questo il presidente internazionale Holger Knaack ha scelto il tema ‘il Rotary crea opportunità’. Facciamo Rotary divertendoci e il modo migliore per divertirsi è stare insieme. E insieme faremo cose grandi per gli Altri e per noi stessi”.

Nel corso dell’Assemblea ha fatto il debutto ufficiale l’Ensemble del Distretto Rotary 2050. La nuova formazione musicale, prima in Italia, conta una decina di musicisti, sia professionisti che dilettanti, soci dei club Rotary e Rotaract coordinati dal prefetto distrettuale Marcello Palmieri e si è posta l’obiettivo di eseguire dal vivo i brani musicali che aprono e chiudono le riunioni distrettuali. In questi giorni il Governatore ha anche iniziato il tradizionale tour del Distretto visitando i singoli Club. Incontri di amicizia, di confronto e di costruzione di nuove progettualità a favore dei territori e delle comunità. Momenti importanti per ricordare i valori fondanti del Rotary e creare opportunità.