Un nuovo difensore per il Fiorenzuola: ecco Luca Ferri

Un nuovo difensore per il Fiorenzuola: il club rossonero annuncia l’arrivo di Luca Ferri.

Classe 1991 Ferri arriva in Val d’Arda da giocatore importante, con un passato che vanta ben 2 promozioni in Lega Pro con le maglie di Arzignano e Cuneo. Nell’ultima stagione ha militato nelle fila dello Sporting Franciacorta, collezionando 20 presenze condite da ben 4 reti. Il difensore bergamasco nella sua carriera ha vestito inoltre le maglie di Pro Sesto e Caravaggio, dimostrandosi abile anche in fase offensiva con 11 reti realizzate in 142 partite disputate in Serie D.

Ferri sarà a disposizione di mister Luca Tabbiani e del suo staff a partire dal ritiro che partirà nel mese di agosto.