Un salto da 100 lode, quello di Nasko Stamenov, che lo porterà dal Respighi alla Bocconi

Campione nello sport e nello studio, Nasko Stamenov, 5G liceo delle scienze applicate al Respighi di Piacenza.

All’esame di maturità il massimo dei massimi, 100 e lode, il salto in alto verso il futuro: la Bocconi.

“Il liceo Respighi è stato la mia seconda casa, a cui ho dedicato tutto me stesso sia come studente, portando avanti anche la passione per l’atletica (è tesserato Atletica Piacenza, ndr) e gli stupendi risultati ottenuti, che come “portabandiera” della scuola, accompagnando ai risultati scolastici degli obiettivi che portassero in alto il nome del nostro istituto – racconta Nasko sulla pagina Instagram del Respighi -. Dalla squadra di Robotica NAO alla consulta studentesca assieme ad Emanuela Braghieri, al progetto Immaginare l’Impossibile collaborando con Luca Silva (che con grande piacere porterò a termine anche se non più studente del liceo) al titolo italiano di salto in alto vinto ai Campionati studenteschi. La scuola mi ha permesso di crescere e conoscere me stesso e le persone che mi hanno accompagnato in questi ultimi 5 anni: personale ATA, studenti, professori e dirigenza. Spero di aver lasciato un segno nella scuola a cui sono immensamente grato e senza la quale non sarei chi sono oggi. Un po’ di riposo e poi la Bocconi e la frenetica vita milanese mi aspettano. Spero un giorno di poter lavorare e collaborare ancora con il liceo. Grazie Respighi”.

“Serio, disponibile, generoso, Nasko – racconta la professoressa di matematica e fisica Giovanna Bianchi – ha sempre accolto le sfide con curiosità ed interesse affrontandole con energia e determinazione senza risparmiarsi, raggiungendo risultati eccellenti in vari ambiti. Un punto di riferimento per compagni e insegnanti”.