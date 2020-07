Una settimana ad alta quota per il VO2 Team Pink: in ritiro a Livigno fino a domenica 26 luglio

E’ tempo di allenamenti ad alta quota per la formazione Donne Juniores del VO2 Team Pink, società di ciclismo piacentina che anche quest’anno ha allestito tutta la “filiera” giovanile femminile agonistica dalle Esordienti alle Junior. Dopo esser state grandi protagoniste nella ripartenza nel week end di Imola (graffiando subito nella prova in linea con la campionessa italiana Eleonora Camilla Gasparrini), le “panterine” hanno raggiunto ieri (sabato 18 luglio) la località di Livigno (Sondrio), dove resteranno fino a domenica 26 luglio per allenarsi agli ordini del ds Stefano Peiretti e preparare le nuove sfide in sella del mese di agosto.

Nelle foto, il VO2 Team Pink in ritiro a Livigno